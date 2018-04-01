Siirt'teki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu
PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü
Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu.
Siirt'te 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Çavuş Dut (25), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
3 KORUCU, 4 ASKER YARALANMIŞTI
Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.
Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Gündem30 Mart 2018 16:57 Fransız askerleri YPG/PKK'yla işbirliği içindeSuriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa, terör örgütüyle askeri işbirliği de yürütüyor.
Kaynak: AA