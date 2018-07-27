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27 Temmuz 2018 20:01 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018 20:07

Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaralandı.

Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Ayvatepe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arazi taraması yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettiği bildirildi.

YARALI KORUCU HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda bir güvenlik korucusunun yaralandığı vurgulanan açıklamada, yaralı güvenlik korucusunun Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlatıldığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.


Kaynak: AA

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