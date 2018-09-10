Siirt’te trafik kazasında ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki kişi, kısa süre içinde olay yerine ulaşan askerlerin yaptığı ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ilk ulaşan askerler oldu.

İLK MÜDAHALEYİ MEHMETÇİK YAPTI





İki yaralıya orada ilk müdahaleden bulunan Mehmetçik, yaralı şahısları daha sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Ajanslar