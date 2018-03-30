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30 Mart 2018 08:49 | Son Güncelleme: 30 Mart 2018 09:10

Siirt'te Hain Saldırı!!!

Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 korucu şehit oldu.

Siirt'te Hain Saldırı!!!


Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

 

Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

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