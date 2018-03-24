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24 Mart 2018 10:26 | Son Güncelleme: 24 Mart 2018 10:35

Sığınakta ele geçirildi!

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince tespit edilen ve teröristlerce kullanılan 10 sığınak imha edildi.

Sığınakta ele geçirildi!

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma  komutanlığına bağlı timlerce Pülümür ilçesi kırsalında, terör örgütü mensupları  ve sığınaklarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen 10 sığınaktaki aramalarda, RPG-7 roketatar  ile bu silaha ait bir mühimmat, 3 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, patlayıcı  yapımında kullanılan 50 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram çivi, 2 pil bloku, 20 metre elektrik kablosunun yanı sıra 20  metre su borusu, tablet bilgisayar, 2 çift ayakkabı, 50 litrelik kazan, 2  jeneratör, sırt çantası, çok miktarda mutfak malzemesi ile yaşamsal malzeme  bulundu.

 Sığınaklar ve el yapımı patlayıcılar ile delil niteliğinde olmayan  malzemeler bomba uzmanlarınca imha edildi.
Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale  getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Afrin'de EYP temizliği sürüyorGündem23 Mart 2018 10:27Afrin'de EYP temizliği sürüyorAfrin'de el yapımı patlayıcılara yönelik arama faaliyetleri sürüyor.

 


Kaynak: AA

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