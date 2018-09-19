Sigara içerken üçüncü kattan düştü

Bursa’da 3’üncü katın penceresinde sigara içerken dengesini kaybederek düşen Hacer S. ağır yaralandı.

Bursa'da Akhisar Mahallesi’nde apartmanın üçüncü katında oturan Hacer S. (30), iddiaya göre oturduğu odasındaki pencereyi açıp sigaraya içmeye başladı. Bu sırada pencerede dengesini kaybeden Hacer S., metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

10 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ



Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen Hacer S. ağır yaralandı.



Çığlık sesini duyan ailesi kadının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından genç kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yapılan kontrolde Hacer S.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar