Sıfır Bir dizisi 4. sezon ile ekranlara geliyor

Sıfır Bir dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Sıfır Bir dizisi 4. sezon ile ekranlara geliyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Yayınlandığı ilk sezondan bu yana internette bir kasırga misali esmeye devam eden Sıfır Bir dizisi 4. sezon ile ekranlara geliyor. Dizinin internetteki hayranları uzun bir zamandır Sıfır Bir dizisinin 4. sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Bu soru kısa bir süre önce yanıt buldu. Sıfır Bir dizisinin ekibinden ve Blu TV'den gelen açıklamaya göre dizi 7 Haziran günü 4. sezonun ilk bölümüyle Blu TV'de olacak.

SIFIR BİR 4. SEZON İLE EKRANLARA GELMEYE HAZIRLANIYOR

Sıfır Bir dizisi 4. sezonu ile yine seyircilerini ekran başına kitleyecek. Geçen sezon Savaş ve ekibinin polis tarafından yakalanıp hapishaneye gönderilmesi ortalığın karışmasına sebep oldu. Ekibin hapishaneye girmesinin ardından yeni olaylarla karşı karşıya gelmesi ortalığı biraz daha karıştıracak.





Sıfır Bir 4. sezon fragmanı Blu TV tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sezon finalinde Savaş ve ekibinin polis tarafından yakalanıp hapishaneye gönderilmesinin ardından içerde bambaşka olaylar yaşanmıştır. Savaş dışarıda haksızlıklarla mücadele ettiği gibi hapishane içerisindeki bazı mahkumların yarattığı terör için de mücadeleye başlayacaktır.

SIFIR BİR 4. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sıfır Bir dizisi sezon finali ile uzun süredir ekranlarda yoktu. Sıfır Bir, 4. sezonu ile 7 Haziran Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni sezonda, Savaş ve arkadaşlarının hapishanede karşılaştığı tipler karşısında verdiği mücadele izleyicilerle buluşacak.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da, aşina olduğumuz suç dizilerinden hayli farklı bir yapıya sahip. Alışık olduğumuz üzere Sıfır Bir sadece bir intikam hikâyesini, bir hırsızlığı ya da bir katliamı anlatmıyor; aslında her sahnesinde daha derine, sosyokültürel bir arka plana göndermelerde bulunuyor. Hikâye aslında bir grup gencin, bir dizi haksızlıkla ettiği mücadeleyi anlatıyor. Bu mücadele neticesinde sahip olunan her bir zafer, onlara inanan daha fazla yoksul insanı; her gözü yaşlı yoksul insan da ekibin sırtına daha fazla yük, mesuliyet ve sönmez bir azmi beraberinde getiriyor.20’li yaşlarda üç delikanlının; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber kendilerini ortalarında buldukları bu düzen, zamanla onların değişmez kara bahtı oluyor.Yeni düzende Hürriyet Mahallesi’nde resim değil, grafiti yapılıyor. Hürriyet Mahallesi’nde arabesk müziğe rap ezgileri karışıyor. Hürriyet Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor.

Kaynak: AjansHaber