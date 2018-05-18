Sıfır Bir 4. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman?

Sıfır Bir 4. sezon ne zaman başlayacak sorusu internet fenomeni dizisiyle ilgili sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki Sıfır Bir yeni sezon ne zaman?

Video paylaşım sitesi Youtube'da başlayan ve kısa süre zarfında önemli işlere imza atan Sıfır Bir dizisi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Fenomen dizinin her bölümü çok sayıda izlendi ve ünü kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. Son sezonda Blu TV'ye geçen diziyle ilgili sorulan soruların başında Sıfır Bir 4. sezon ne zaman başlayacak yer aldı. Blu TV ve Sıfır Bir dizisinin resmi Twitter hesabından izleyicilerin merakını dindiren bir paylaşım geldi. 25 Nisan tarihinde paylaşılan tweette "Sıfır Bir 4. Sezon çekimerimiz başlamıştır... Takipte kalın!" cümleleri dizinin takipçilerinin yüzünü güldürdü. Peki Sıfır Bir yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde.

SIFIR BİR 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sıfır Bir yeni sezon çekimlerine başlandı. İzleyiciler şimdi Sıfır Bir 4. sezon ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor. Sıfır Bir dizisinin ve Blu TV'nin resmi Twitter hesapları dizinin yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Dizinin yeni sezonuyla ilgili tam tarih verilmedi. Sıfır Bir yeni sezon tarihi belli olur olmaz sizinle paylaşacağız.

SIFIR BİR YENİ SEZON NE ZAMAN?



Adana Hürriyet Mahallesi'nde büyüyen 3 kafadarın hikayesinin anlatıldığı hikaye ilgi çekmeye devam ediyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Sıfır Bir dizisinin ilk iki sezonu Youtube'dan yayınlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda 3. sezonu ile Blu Tv ekranlarında yayınlanmıştı. Sezon finalinin ardından, dizinin takipçileri 4. sezon için gün saymaya başladılar. Blu Tv sosyal medya üzerinden bekleyişteki takipçilerine sürpriz bir haber verdi.

DİZİNİN RESMİ TWİTTER HESABINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dizinin resmi twitter sayfasından, 25 Nisan 2018 tarihinde paylaşılan tweette "Sıfır Bir 4. Sezon çekimerimiz başlamıştır... Takipte kalın!" cümleleri dizinin takipçilerinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz gün paylaşılan tweetler de heyecanlı bekleyişteki izleyicilere destek oldu.





SIFIR BİR KONUSU



Dizi Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde doğan 20'li yaşlardaki 3 gencin hikayesiyle başlıyor. Savaş, Cio ve Özgür.Savaş, karakterinin getirdiği meziyetleri sayesinde grubun abi rolünü üstlenir. Öyle ki yeri gelecek ondan büyük olan kimselerin bile abisi olmuştur. Cio tez canlı, akıllı ve zeki bir adamdır. İnandığı bir amaca hizmet etmeyi canı gönülden seçmiş olan Cio biraz gösterişe düşkündür. Fiziksel ve zihinsel olarak üstün olan tüm özelliklerini kullanmaya çalışır. Özgür, şair ruhu ve sesinden dinlediğimiz şiirleri ile diziye anlam katar sessiz sakin biridir.Ama iş adam öldürmeye geldiğinde gözünü kan bürür. Vurduğu adamın öldüğünden emin olmak için kafasına bir daha ateş edebilir.

Kaynak: AjansHaber