Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm ile dizi sezon finaline yaklaşıyor

Büyük bir kitle tarafından merakla izlenmekte olan Sıfır Bir dizisi yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm izle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Sevilerek izlenen Sıfır Bir dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Son bölümü izleyen izleyici Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm izle aratmasını yapmaya başladı. Cengiz'in öldürülmesinin ardından intikam yemini eden Sami, var gücüyle Savaş ve arkadaşlarına saldırmaya devam ederken 4. sezon 9. bölümde ne olacak sorusu merak ediliyor. Bölüm fragmanında görüldüğü üzere Savaş ve Cio ve ekibi, savunma için harekete geçiyor. Merak edilen Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SIFIR BİR 4. SEZON 9. BÖLÜM

Büyük ilgiyle izlenmekte olan Sıfır Bir dizisi büyük heyecanla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 8. bölümün ardından izleyici Sıfır Bir dizisi 4. sezon 9. bölüm izle aratması yapmaya başladı. Yeni bölümde neler yaşanacak sorusu soruluyor. Peki Sıfır Bir dizisi yeni bölümde neler yaşanacak?

Dizi 02 Ağustos 2018 19:17 Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanı ile dengeler değişiyor!Blu TV'nin sevilerek izlenen dizisiyle ilgili Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu sıkça soruluyor.

Burak ve Cengo'nun abisini öldüren Sami Ağa, karşısına büyük bir belayı aldığının farkında değildir. Eylem yapmak için hazırlıklarını devam ettiren Sami Ağa, eylemin en büyüğüyle karşılaşma ihtimalini göz ardı etmektedir. Diğer taraftan Cengiz'in babası ise kaçak yollardan geldiği Adana'da intikam için harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Necip ise başına aldığı görüntü belasından nasıl kurtulacağını kara kara düşünmektedir.

SIFIR BİR 4. SEZON 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sıfır Bir'in son bölümünde yeğeni Cengiz'i kaybeden Sami, mahallede karşısına kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırma konusunda kararlıdır. Hapishaneden yeni çıkan Cio, Savaş ve Özgür ise karşılarındaki tehditin farkındadır. Bu nedenle mahallenin abileriyle bir toplantı yapmaya karar veren üçlü, Gökhan'ın tavrı konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Mahallenin gençlerine karşı aşağılayıcı bir tavır sergileyen Gökhan, Cio'dan tepki görünce toplantı masasında gerilim yaşanmıştır.

Cezaevinde ise sıkı denetim vardır. Necip artık elini kolunu sallayarak işlerini yürütememektedir. Savaş ise Necip'in yaptıklarının gizli kamera görüntülerini ele geçirmiş ve eline büyük bir koz geçmiştir.

Bir Zamanlar Adana’da, bildiğimiz suç dizilerinden hayli farklı bir yapıya sahip. Alışık olduğumuz üzere Sıfır Bir sadece bir intikam hikâyesini, bir hırsızlığı ya da bir katliamı anlatmıyor; aslında her sahnesinde daha derine, sosyokültürel bir arka plana göndermede bulunuyor.

Hikâye aslında bir grup gencin, birtakım haksızlıklarla ettikleri mücadeleyi anlatıyor. Mücadele neticesinde elde edilen her bir zafer, onlara inanan daha fazla yoksul insanı; her gözü yaşlı yoksul insan da ekibin sırtına daha fazla yük, sorumluluk ve yılmaz bir azmi beraberinde getiriyor.

20’li yaşlarda üç gencin; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber içine düştükleri bu düzen, zamanla onların kaderi olmuş vaziyette…

Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar verilir. Mahalleli ailedir, aileye karşı saygısızlık ve her türlü haksızlık muhakkak ceza bulur.

Bu mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur.

Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır…

Sıfır Bir sadece bir suç hikâyesini değil; ülkemizin, hatta dünyanın yoksul kesimlerinin gerçeğini anlatıyor. Evrenseli, yerel üzerinden yakalamayı başarıyor. Tıpkı dizinin yaratıcılarının Adanalı öncüleri Yaşar Kemal’in İnce Memed’le tüm dünyayı fethettiği ya da Yılmaz Güney’in, filmleriyle, bir kesime değil, tüm dünyaya seslendiği gibi.

Adana’nın en yoksul mahallelerinden biri olan Hürriyet Mahallesi’ndeki her bir başkaldıran, maalesef bir o kadar suçlu ama iyi ki bir o kadar da insan.

Kaynak: Ajanslar