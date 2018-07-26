Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanı ile savaş giderek büyüyor!

Blu TV'nin sevilen dizisi yeni bölümüyle şok etkisi yarattı. Şimdi izleyiciler Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Her hafta perşembe akşamı 19.01'de izleyici karşısına çıkan Sıfır Bir yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yaşanan olaylar izleyicileri şaşırttı. Özgür, Savaş ve Cio hapishaneden çıkar çıkmaz dostlarını görmek istedi. İnsanlar nefes kesen bölümün ardından Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Ajans Haber olarak sizler için Sıfır Bir dizisiyle ilgili merak edilen tüm detayları derledik. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SIFIR BİR 4. SEZON 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Blu TV ekranlarında izlenme rekorları kıran Sıfır Bir dizisi yeni bölümüyle heyecan dolu sahnelerin sinyalini vermişti. Hapishaneden yeni çıkan Savaş, Özgür ve Cio bu bölümde dostlarına kavuşmanın heyecanıyla yanıp tutuşmaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an sizlerle paylaşacağız. Yeni bölüm 2 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.01'de yayınlanacak.

SIFIR BİR 4. SEZON SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hapishaneden yeni çıkan Savaş, Cio ve Özgür, dostlarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da içerde bıraktıklarının hüznünü sürmektedir. Savaş ve ekibi içeride olduğu gibi dışarıda da düşmana karşı pozisyonlarını korumak istiyor. Yeğeni Cengiz'i kaybeden Sami, mahallede karşısına kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırma konusunda kararlıdır.



Hapishaneden yeni çıkan Cio, Savaş ve Özgür ise karşılarındaki tehditin farkındadır. Bu nedenle mahallenin abileriyle bir toplantı yapmaya karar veren üçlü, Gökhan'ın tavrı konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Mahallenin gençlerine karşı aşağılayıcı bir tavır sergileyen Gökhan, Cio'dan tepki görünce toplantı masasında gerilim yaşanmıştır. Cezaevinde ise sıkı denetim vardır. Necip artık elini kolunu sallayarak işlerini yürütememektedir. Savaş ise Necip'in yaptıklarının gizli kamera görüntülerini ele geçirmiş ve eline büyük bir koz geçmiştir.

SIFIR BİR KONUSU

Yeni düzende Hürriyet Mahallesi’nde resim değil, grafiti yapılıyor. Hürriyet Mahallesi’nde arabesk müziğe rap ezgileri karışıyor. Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor. Zaman kavramının kaybolduğu bu hikâyede mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur. Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır.

Kaynak: AjansHaber