Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm yayına girdi

Merakla beklenen, büyük yankı uyandıran Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm izleyici karşısına çıktı. Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm izle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Her hafta Blu TV ekranlarında izlenme rekorları kıran Sıfır Bir dizisi yeni bölümüyle heyecan dolu sahnelerin sinyalini vermişti. Hapishaneden yeni çıkan Savaş, Özgür ve Cio bu bölümde dostlarına kavuşmanın heyecanıyla yanıp tutuşmaya başladı. Dizi biter bitmez yeni bölümü izleyemeyen ya da kaçıran izleyiciler internette Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm izle aratmasını yapmaya başladı. Ajans Haber olarak sizler için Sıfır Bir dizisinin bu bölümünde neler yaşandığını derledik. İşte diziyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

SIFIR BİR 4. SEZON 8. BÖLÜM İZLE

Sıfır Bir dizisi ilgiyle takip edilen internette dizilerinin başında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana milyonları ekran başına kitleyen dizinin yeni bölümü nefes kesti. İzleyiciler bölüm biter bitmez Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm izle araştırmasını yapmaya başladı.

Dizi 26 Temmuz 2018 20:01 Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanı ile savaş giderek büyüyor!Blu TV'nin sevilen dizisi yeni bölümüyle şok etkisi yarattı. Şimdi izleyiciler Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SIFIR BİR 4. SEZON 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hapishaneden yeni çıkan Savaş, Cio ve Özgür, dostlarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da içerde bıraktıklarının hüznünü sürmektedir. Savaş ve ekibi içeride olduğu gibi dışarıda da düşmana karşı pozisyonlarını korumak istiyor.

Yeğeni Cengiz'i kaybeden Sami, mahallede karşısına kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırma konusunda kararlıdır. Hapishaneden yeni çıkan Cio, Savaş ve Özgür ise karşılarındaki tehditin farkındadır. Bu nedenle mahallenin abileriyle bir toplantı yapmaya karar veren üçlü, Gökhan'ın tavrı konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Mahallenin gençlerine karşı aşağılayıcı bir tavır sergileyen Gökhan, Cio'dan tepki görünce toplantı masasında gerilim yaşanmıştır.

Cezaevinde ise sıkı denetim vardır. Necip artık elini kolunu sallayarak işlerini yürütememektedir. Savaş ise Necip'in yaptıklarının gizli kamera görüntülerini ele geçirmiş ve eline büyük bir koz geçmiştir.

SIFIR BİR 4. SEZON 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SIFIR BİR KONUSU

Yeni düzende Hürriyet Mahallesi’nde resim değil, grafiti yapılıyor. Hürriyet Mahallesi’nde arabesk müziğe rap ezgileri karışıyor. Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor. Zaman kavramının kaybolduğu bu hikâyede mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur. Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır.

Kaynak: AjansHaber