Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Yeni bölüm ne zaman?

Dizinin son bölümü nefes keserken izleyiciler Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Her hafta perşembe günü saat 19.01'de Blu TV ekranlarında yayınlanan Sıfır Bir dizisi yayınlanan son bölümüyle yine izlenme rekorları kırdı. Yeni bölümün ardından Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin son bölümünde Savaş ve ekibi büyük bir olaya imza attı. Cengiz'i pusuya düşürüp öldüren ekip intikamını aldı. Sami ağa yeğeni Cengiz'in ölümünü duyar duyar ne yapacağını şaşırdı. Kan davasını ateşlendiren bu ölüm olayı Sıfır Bir'de yaşanacak yeni gelişmelerin önünü açtı. Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm ile ilgili işte merak edilen diğer detaylar...

SIFIR BİR 4. SEZON 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Blu TV ekranlarında yayınlanan Sıfır Bir dizisi son bölümüyle adeta şok etkisi yarattı. Cengiz'i pusuya düşüren Savaş ve ekibi onun canını aldı. Böylece Savaş ve arkadaşları intikamlarını almış oldu. Sami ağanın yeğeni ve sağ kolu olan Cengiz'in ölümüyle Sami ağa çılgına döndü. İzleyiciler şimdi Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Sıfır Bir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sizlere duyuracağız.

SIFIR BİR 4. SEZON 8. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm yeni bölüm ne zaman sorusu yanıt buldu. Merakla beklenen yeni bölüm 26 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.01'de izleyici karşısına çıkacak.

SIFIR BİR 4. SEZON SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaş, CİO ve ekibinin dışarıdaki temsilcisi olan Cihat Sarsılmaz, Cengiz ve adamlarını pusuya düşürüp öldürmüştür. Memlekette her türlü pisliği çevirmeyi kendisine hak olarak gören Sami ağa, bir numaralı adamı ve yeğeni olan Cengiz'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Bu saatten sonra Sami'nin tek istediği şey, karşı taraftan olabildiğince fazla kişiyi öldürmek olacaktır. Bu tehlikenin farkında olan Cihat ve ekibi ise dikkatli davranma konusunda karar kılmıştır.

SIFIR BİR 4. SEZON 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SIFIR BİR KONUSU

Yeni düzende Hürriyet Mahallesi’nde resim değil, grafiti yapılıyor. Hürriyet Mahallesi’nde arabesk müziğe rap ezgileri karışıyor. Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor. Zaman kavramının kaybolduğu bu hikâyede mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur. Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır.

Kaynak: AjansHaber