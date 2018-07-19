Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm yayınlandı

Blu TV ekranların herkesin merakla beklediği Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm yayına girdi. Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm izle ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Blu TV ekranlarında her perşembe saat 19.01 Sıfır Bir dizisi yeni bölümüyle adeta nefes kesti. Cengiz'i pusuya düşüren Savaş ve ekibi onun canını aldı. Böylece Savaş ve arkadaşları intikamlarını almış oldu. Sami ağanın yeğeni ve sağ kolu olan Cengiz'in ölümüyle Sami ağa çılgına döndü. Yayınlanan yeni bölümün ardından dizinin izleyicileri Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm izle aratmasını yapmaya başladı. Sami yaşanan olayların ardından kan davasını körükleme kararı aldı. Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm ile adeta izleyenleri şok etti. Diziyle ilgili merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SIFIR BİR 4. SEZON 7. BÖLÜM İZLE

Sıfır Bir dizisi 4. sezon 7. bölüm ile herkesi şaşırttı. Dizide yaşanan kan davası olayları ortalığın iyice gerilmesine sebep oldu. Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm izle aratması internette çok arandı. Ajans Haber ekibi olarak diziyle ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.





Sıfır Bir 4. sezon 7. bölümünde heyecan yine doruklardaydı. Adana'da yaşanan olayları ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünde, yeğenini kaybeden Sami'nin güç kavgası, artık resmen kan davasına dönüşmüştür. Kendisine yakın hissettiği yeğeni Cengiz'in ölümü, Sıfır Bir 4. sezon 7. bölümünde Sami'yi derinden vuracaktır. diğer taraftan Cihat, her ne kadar Cengiz'i öldürmenin heyecanını yaşasa arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda tembihlemektedir.

SIFIR BİR 4. SEZON 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaş, CİO ve ekibinin dışarıdaki temsilcisi olan Cihat Sarsılmaz, Cengiz ve adamlarını pusuya düşürüp öldürmüştür. Memlekette her türlü pisliği çevirmeyi kendisine hak olarak gören Sami ağa, bir numaralı adamı ve yeğeni olan Cengiz'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktadır. Bu saatten sonra Sami'nin tek istediği şey, karşı taraftan olabildiğince fazla kişiyi öldürmek olacaktır. Bu tehlikenin farkında olan Cihat ve ekibi ise dikkatli davranma konusunda karar kılmıştır.

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SIFIR BİR KONUSU

Yeni düzende Hürriyet Mahallesi’nde resim değil, grafiti yapılıyor. Hürriyet Mahallesi’nde arabesk müziğe rap ezgileri karışıyor. Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor. Zaman kavramının kaybolduğu bu hikâyede mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur. Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır.

Kaynak: AjansHaber