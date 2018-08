Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanı ile dengeler değişiyor!

Blu TV'nin sevilerek izlenen dizisiyle ilgili Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu sıkça soruluyor. Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Blu TV ekranlarının sevilen dizisi Sıfır Bir yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Son bölümü izleyen izleyici Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm izle aratmasını yapmaya başladı. Cengiz'in öldürülmesinin ardından intikam yemini eden Sami, var gücüyle Savaş ve arkadaşlarına saldırmaya devam ederken izleyiciler Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Bölüm fragmanında görüldüğü üzere Savaş ve Cio ve ekibi, savunma için harekete geçiyor. Merak edilen Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SIFIR BİR 4. SEZON 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sıfır Bir'in son bölümünde yeğeni Cengiz'i kaybeden Sami, mahallede karşısına kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırma konusunda kararlıdır. Hapishaneden yeni çıkan Cio, Savaş ve Özgür ise karşılarındaki tehditin farkındadır. Bu nedenle mahallenin abileriyle bir toplantı yapmaya karar veren üçlü, Gökhan'ın tavrı konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. İnsanlar şimdi Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

SIFIR BİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahallenin gençlerine karşı aşağılayıcı bir tavır sergileyen Gökhan, Cio'dan tepki görünce toplantı masasında gerilim yaşanmıştır. Cezaevinde sıkı denetim vardır. Necip artık elini kolunu sallayarak işlerini yürütememektedir. Savaş ise Necip'in yaptıklarının gizli kamera görüntülerini ele geçirmiş ve eline büyük bir koz geçmiştir.

Bir Zamanlar Adana’da, bildiğimiz suç dizilerinden hayli farklı bir yapıya sahip. Alışık olduğumuz üzere Sıfır Bir sadece bir intikam hikâyesini, bir hırsızlığı ya da bir katliamı anlatmıyor; aslında her sahnesinde daha derine, sosyokültürel bir arka plana göndermede bulunuyor.

Hikâye aslında bir grup gencin, birtakım haksızlıklarla ettikleri mücadeleyi anlatıyor. Mücadele neticesinde elde edilen her bir zafer, onlara inanan daha fazla yoksul insanı; her gözü yaşlı yoksul insan da ekibin sırtına daha fazla yük, sorumluluk ve yılmaz bir azmi beraberinde getiriyor.

SIFIR BİR KONUSU

20’li yaşlarda üç gencin; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber içine düştükleri bu düzen, zamanla onların kaderi olmuş vaziyette… Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar verilir. Mahalleli ailedir, aileye karşı saygısızlık ve her türlü haksızlık muhakkak ceza bulur. Bu mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur.

Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır…

Sıfır Bir sadece bir suç hikâyesini değil; ülkemizin, hatta dünyanın yoksul kesimlerinin gerçeğini anlatıyor. Evrenseli, yerel üzerinden yakalamayı başarıyor. Tıpkı dizinin yaratıcılarının Adanalı öncüleri Yaşar Kemal’in İnce Memed’le tüm dünyayı fethettiği ya da Yılmaz Güney’in, filmleriyle, bir kesime değil, tüm dünyaya seslendiği gibi. Adana’nın en yoksul mahallelerinden biri olan Hürriyet Mahallesi’ndeki her bir başkaldıran, maalesef bir o kadar suçlu ama iyi ki bir o kadar da insan.

Kaynak: Ajanslar