Şifa kaynağı Melisa çiçeği nedir?İşte o mucizevi faydaları

Doğanın mucizevi bitkisi Melisa çiçeği şifa deposu olması özelliğiyle dikkat çekiyor.

İnsan; hayatı boyunca en önemli şey olan sağlık için pek çok şeyler yapmakta ve sağlığımızı kaybetmemek için birçok yola başvurmaktadır. Sağlığımızı kaybettiğimizde de tıp bilimine başvurmaktayız. Doktor tavsiyesi ile ilaçlar kullanmaktayız. Peki, bu ilaçların büyük çoğunun kökeninin bitkiler olduğunu kaç kişi biliyor ki acaba. Doğa da özellikle de cennetten bir köşe olan Türkiyede bu bitkilerin pek çoğu sıkça görülmektedir. Bu yazımda bu bitkilerden Melisa Otunun tanıtımını yapmak istiyorum. Umarım faydalanabilirsiniz.



Melisa beyaz çiçekleri olan, boyu 1 metreye kadar uzayabilen, genellikle çok dallı bir yapıya sahip, limonu andıran kokusu olan ve uzun yıllar yaşayabilen bir bitkidir. İlaç ve çay yapımı için yani insanlara şifa sunması için toplanan yaprakları ezilmeden ve sıkıştırılmadan toplanmalıdır. Sene de mecbur kalınırsa iki defa da toplanabilen yaprakların ilk toplananları daha kaliteli olmaktadır. Sonradan toplananlarda, koku ve özellikle de kalite daha düşük olmaktadır. Toplanan yapraklar, bol hava alan, mümkünse güneş görmeyen yerlerde üst üste çok koymadan ince bir şekilde serilerek kurutulmalıdır. Kurutulmuş olan yapraklar mümkün olduğunca 12 aydan uzun süre saklanmamalıdır.

MELİSA ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

• Sinirleri yatıştırıcı, sakinleştirici özellikleri vardır. Gerginliği azaltır günün yorgunluğunu alır.

• Uyku problemlerini ortadan kaldırır.

• Vücutta oluşan ağrıları giderir.

• Reflü, gastrit, bulantı gibi mide rahatsızlıklarını azaltır.

• Yüksek ateş, grip, nezle, balgam, soğuk algınlığı, nefes darlığı gibi sorunların oluşmasına engeller.

• Vücuttaki toksinleri ter yoluyla atabilmeyi sağlar.

• Uçuk, egzama ve mantar gibi ciddi cilt rahatsızlıkları üzerinde faydalıdır.

• İdrar sökücü özelliği vardır.

• Erken yaşlanmayı önler, cildin kırışmasını geciktirir.

• Migren gibi şiddetli baş ağrılarını dindirir.

• Regl ağrılarını geçirir, adet gecikmesini önler.

• Böcek ısırıklarına karşı kullanılır.

• Kalbi ve kan dolaşımını kuvvetlendirir.

• Kan şekerini ve tansiyonu düşürür.

• Sindirim sistemini rahatlatır, hazmı kolaylaştırır.

• Alzheimer, epilepsi, sara, hafıza kaybı ve konsantrasyon gibi rahatsızlıkların oluşumunu engeller.

• Böbrek hastalıklarını önler.

• Yüksek tansiyonu düşürür.

• Hıçkırığı keser.

• Krampları geçirir.

• Bayılmalara karşı kullanılır.

• Kulak çınlamalarını dindirir.

MELİSA ÇİÇEĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?

• Melisa çiçeği sedatif ilaçlar ve tiroit ilaçlarıyla etkileşime girebilir.

• Uykusuzluk, kaygı ya da psikolojik bir nedenden dolayı ilaç kullanıyorsanız melisa çayı tüketmeyin.

• Hamile ve emziren kadınlar doktorunuza danışmadan tüketmeyin.



MELİSA ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Vücuda birçok faydası bulunan melisa çiçeğinin çayını yapabilirsiniz. Yapımı oldukça basit olan melisa çiçeğinin yaprakları kurutulduktan sonra kaynamış suda demleyerek içebilirsiniz.

Yarım litre kaynamış suyu ateşten alın, 10 gram kurutulmuş melisa çiçeği atın ve 10 dakika beklettikten sonra için. Günde 1 bardak tüketilmelidir. Kalan çayı buzdolabında 2 güne kadar saklayabilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber