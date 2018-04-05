Sıcak görüntü! ABD'den 'buradayız' mesajı

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Menbiç'in kuzeyinde yer alan Sacu Çayı kıyısındaki üssü görüntüledi.

AP foto muhabiri Hüseyin Malla'nın kadrajına aldığı üs, Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen bölgeyle sınır. Fotoğraflarda, üs inşasında çalışan Amerikan askerleri ve YPG'liler bir arada. Aynı noktada YPG'li teröristlerle birlikte Türk birliklerini gözleyen ABD askerlerinin fotoğrafları, hafta içi sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Suriye'deki askerlerini çekmek istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın takvimi ise belirsizliğini koruyor. Tam bir kafa karışıklığının hakim olduğu Washington'dan birbiriyle çelişen açıklamalar geliyor. AP haber ajansı, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde Trump'ın askerleri Suriye'den altı ay içinde çekmek istediğini duyurdu.