Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığı

Ağrı’da, PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkt. Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütünün kaçan üyelerinin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.