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12 Nisan 2018 11:32 | Son Güncelleme: 12 Nisan 2018 11:44

Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığı

Ağrı’da, PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkt. Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütünün kaçan üyelerinin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Suudi Arabistan'dan PKK'ya 300 TIR'lık yardımDünya11 Nisan 2018 09:11Suudi Arabistan'dan PKK'ya 300 TIR'lık yardımSuudi Arabistan'ın, PKK/YPG'li teröristlere 300 TIR dolusu yardım gönderdiği ortaya çıktı.

 

Etiketler: Ağrı


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