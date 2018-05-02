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Sibel Can’ın Kızı Melisa Ural Büyüdü Ne Iş Yaptığını Duyan Şoke Oldu

Sibel Can’ın Kızı Melisa Ural Büyüdü Ne Iş Yaptığını Duyan Şoke Oldu

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural Büyüdü Ne iş Yaptığını Duyan Şoke Oldu Benden duymuş olmayın. Eylem İpek Şafak’la Benden Duymuş Olmayın köşesinde bu hafta yine bomba gibi magazin haberleri var… İşte
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Yaşam 02 Mayıs 2018 - 12:27

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