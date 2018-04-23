Sezgin Tanrıkulu'na şok tepki: "PKK destekçisi milletvekilleri istemiyoruz"

23 Nisan gösterileri esnasında Taksim'de Tanrıkulu’na, CHP'li olduğunu söyleyen bir genç, “CHP’de PKK destekçisi milletvekilleri istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Taksim Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Halk oyunlarının da oynandığı alanda, parti çelenkleri törenden sonra anıta konuldu.

Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla törene katılan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, alandan çıkan milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu’nun yanına gitti.

"PKK'YI DESTEKLEYEN MİLLETVEKİLLERİ İSTEMİYORUZ"

Tanrıkulu ile el sıkışan genç, Tanrıkulu'na tepki göstererek, “CHP’de hiçbir suretle PKK’yı destekleyen milletvekilleri istemiyoruz. Biz CHP’liler olarak Atatürkçü CHP’liler istiyoruz. PKK’yı savunan CHP’li vekilleri partide istemiyoruz” diyerek protesto etti.



Genç ardından güvenlik büro polisleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Gündem 23 Nisan 2018 11:17 CHP'de meydan savaşı: 'İttifak' krizi yaşanıyorKemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in yaptığı siyasi etiğe aykırı ittifak parti içinde büyük bölünmelere neden oldu.

Kaynak: ajanslar