Sezaryen doğum sonrası büyük skandal!

Ankara'da özel bir hastanede yaklaşık 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapmasının ardından karnında gazlı bez unutulduğu tespit edildi.



Karnında gazlı bez unutulan Sibel Kol’un eşi Erhan Kol, konuyla ilgili, “Bir özür dileselerdi, eşim onları affedecekti ve bu olay mahkemeye kadar gitmeyecekti” dedi.

Ankara'da özel bir hastanede yaklaşık 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapmasının ardından karnında gazlı bez unutulduğu tespit edilen Sibel Kol’un BİMER’E yaptığı başvuruyla başlatılan soruşturma sonucunda hastane ile ameliyatı gerçekleştiren doktor suçlu bulundu. Karnında gazlı bez unutulan Sibel Kol’un eşi Erhan Kol, konuyla ilgili, “Bir özür dileselerdi, eşim onları affedecekti ve bu olay mahkemeye kadar gitmeyecekti” dedi.



Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye yattı. Sezaryen yöntemiyle Aysima adı verilen bir kız çocuğu doğuran Kol, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktoru, ’ağrının normal olduğunu’ söyleyip evine gönderdi. Rahatsızlıktan kurtulmak için çare arayan Kol’un ağrısına teşhis konulamadı. Yaklaşık 3 yıl boyunca ağrıları daha da artan ve durumu kötüleşen Kol, başka bir hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çekilen MR sonucu karnında kist olduğu belirtilen kadının hemen ameliyat olmasına karar verildi. Yapılan operasyonda Kol’un karnındakilerin, doğum sırasında unutulan bir kavanoz dolusu gazlı bez olduğu ortaya çıktı.

Karnında bezi unutan hastaneye ulaşan aile, “3 yıldır neredeydiniz” cevabını alınca bir şok daha yaşadı. Bir özür bekleyen aile, aldığı bu cevap üzerine sesini duyurmak için BİMER dahil birçok platforma başvurdu. Yapılan başvurular sonucunda Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü hastane ve doktor hakkında soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, İl Sağlık Müdürlüğü, hastane ve doktorun suçlu olduğunu tespit etti.

“EŞİMİN KARNINDA 2 TANE KİST VAR DEDİLER, GAZLI BEZ ÇIKTI”

Hala o yaşadığı olayın etkisinden çıkamayan anne Sibel Kol, kimseyle görüşmek istemiyor. Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Sibel Kol’un eşi Erhan Kol, “3 yıl önce eşim özel bir hastanede sezeryan ameliyatı olmuştu. Bu ameliyattan sonra eşim 3 yıl boyunca çeşitli ağrılar ve rahatsızlıklar yaşadı. Buna çare bulabilmek için çeşitli hastanelere gittik ama sonuç alamadık. En son gittiğimiz hastanede eşimin karın gölgesinde 2 tane kist tespiti yapıldı. Daha sonra ameliyat kararı alındı. Bize kanser içerikli olabileceği söylendi. Eşimin rahminin de alınabileceği söylendi. Ameliyat sonucu, bunların kist olmadığı, bir önceki ameliyatı yani sezeryan ameliyatında unutulan yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında gazlı bezler olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.





''EŞİMİN 3 YILDIR ÇEKTİĞİ ACILARI BU BELGE ONAYLADI”

Bunun üzerine ilgili hastaneyi mahkemeye verdiklerini belirten Kol, “Mahkememiz devam ediyor. Başbakanlığa başvuruda bulunduk. Bunun üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü konuyu araştırdı. Araştırma sonucu, hastanenin ve doktorun suçlu olduğu raporu bize geldi. Adalete güveniyoruz. Eşimin 3 yıldır çektiği acıları bu belge onayladı. Eşim hala rahatsız. Vücudu tam olarak toparlanamadı. İnsanlar tatile gidip denize giderken, eşim hala ‘bana bir şey olur mu?’ diye düşünüyor. Bir yere çıkmak istemiyor. İnsanlarla görüşmek istemiyor. Psikolojik olarak tedavi görmeye başladı. İnsan sağlığı ucuz değil. Eşim annelik vazifesini ağrılarından dolayı yapamadı. Sürekli kendini sorguluyordu. Sürekli agresifti. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra da, ‘neden ben’ diye kendini suçlu buluyor. İnşallah düzelecek” şeklinde konuştu.





“BİR ÖZÜR DİLESELERDİ, EŞİM ONLARI AFFEDECEKTİ”

Baba Erhan Kol, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Fakat ilgili hastaneye sesleniyorum, onların eşi rahat bir şekilde gezerken, benim eşimin 3 yılını mahvettiler. Biz bu dramı yaşarken, hastane yönetimi dahil hiç kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Bunu yapmadıkları gibi, hastanenin avukatı ‘3 yıldır neredeydiniz’ der gibi adeta bizi suçladı. Bir özür dileselerdi, eşim onları affedecekti ve bu olay mahkemeye kadar gitmeyecekti. Onların yaklaşımı yüzünden olay buralara geldi. Medeni toplumlarda insanlar özür dilemeyi erdem sayarlar. Fakat hastane bunu kabul etmedi. Artık elimizde belge var ve haklı olduğumuz ortaya çıktı.”

AMELİYATI YAPAN DOKTORUN KUSURLU OLDUĞU KANAATİNE VARILDI

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün raporunda şunlar kaydedildi:

“İlgide kayıtlı başvurunuza ve sosyal medyada çıkan haberlere istinaden, müdürlüğümüzce muhakkik marifetiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile Radyoloji Uzmanından ortak bilirkişi görüşü alınarak yaptırılan inceleme neticesinde; sezeryan ameliyatını yapan Op. Dr. A.C’nin kusurlu olduğu kanaatine varıldığı belirtilip, 'idari ve disiplin yönünden konunun Türk Tabipler Birliği’ne gönderilmesi, tazmin yönünden ise konuya maruz kalan müşteki veya yakınlarının hukuki yollara başvuru yapabilecekleri' netice ve kanaati bildirilmiştir. Bilgilerinize rica ederim.”

Karnında gazlı bezle 3 yıl yaşayan ve hayatı alt üst olan Sibel Kol’un eşi Erhan Kol, adalete sonuna kadar güvendiklerini ve bu konuyu sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Ajanslar