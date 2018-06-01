Küçükçekmece'de seyir halindeki servis alev aldı

İstanbul Küçükçekmece'de, hareket halindeyken motor kısmından tutuşan servis minibüsü bir anda alev alev yandı.

Yangın, Sultanmurat Mahallesi İpek Sokak'ta saat 18.30 sıralarında, 34 JA 7350 plakalı servis minibüsünde çıktı. Sürücü, hareket halindeki minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Sürücü, hemen durdurarak minibüsten indi.

BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Bir anda tutuşan minibüs alev alev yanmaya başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek minibüsü söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Ajanslar