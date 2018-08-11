Seyir halindeki araç kanala düştü

Adana'da seyir halindeki otomobilinin sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi ile araç kanala yuvarlandı. Bu kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Adana'da meydana gelen olayda, içerisindeki 4 yolcusuyla yol alan bir otomobil kanala uçtu.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza anında orada olan vatandaşların yardıma koştuğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin sürdüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar