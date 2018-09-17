Şeyhin protez kolunu öpmesini eleştiren Ahmet Hakan'a Cübbeli'den yanıt

Cübbeli Ahmet'in şeyhin protez kolunu öpmesi üzerine yorumda bulunan Ahmet Hakan'a Cübbeli'den yanıt geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Nakşibendi şeyhinin protez kolunu öperken objektiflere yansıdı.

''PROTEZPERESTLİK''

Kamuoyunda eleştirilerin hedefi haline gelen Cübbeli Ahmet'in fotoğrafını köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Bu fotoğrafın anlattığı kıssadan benim çıkardığım hisse şudur: Cübbeli Ahmet... Protezperestlik yaparak gayri İslami bir tutum sergilerken... Telefonla oynayan adam... Proteze karşı gayet İslami bir tavır takınmıştır. Kısacası... Gerçek İslam, telefonla oynayan adamın islamıdır. Ya da en azından bana öyle gelmektedir." yorumunda bulundu.

CÜBBELİ AHMET CEVAP VERDİ



Hürriyet yazarı Hakan'ın bu yorumuna Cübbeli Ahmet'ten yanıt gecikmedi.

''ÖPMEK HÜRMET ALAMETİDİR''



Twitter hesabından cevap veren Cübbeli Ahmet, "Öpmek, hürmet alâmetidir! Tapma nişânesi değildir! Eğer öyle olmasaydı Ahmet Hakan’ın öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar