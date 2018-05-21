Sevil Can kimdir? Sevil Can nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Sevil Can kimdir? Sevil Can nereli ve mesleği nedir? Sevil Can hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Sevil Can kimdir? Sevil Can nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sevil Can Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Sevil Can kimdir?Adana İl Kadın Kolları Başkanı olan Sevil Can, Adana'dan AK Parti milletvekili adayı oldu.

Kaynak: AjansHaber