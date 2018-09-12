Servisler yol bozuk diyor: Havva okula gidemiyor!

Tekirdağ Kapaklı'da yol bozuk gerekçesiyle servis araçları gelmeyi reddetiği için 8 yaşındaki Havva Güzel eğitiminden mahrum kalıyor.

Kapaklı ilçesinde servis araçlarının "yol bozuk" diyerek gelmeyi reddettiği için okula gidemeyen 8 yaşındaki Havva Güzel, yaşıtları gibi okula gidebilmek için yetkililerin servis sorununu çözmesini istiyor.

Havva Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Şehit Er Bayram Güzel sokak'ta oturduklarını belirterek, çok virajlı ve taşlık olan yolun yağmurlu havalarda yürünmez hale geldiğini belirtti.

"BEN OKULA GİTMEK İSTİYORUM"

Okula gitmek istediğini ifade eden Güzel, "Yollarımız kötü. Ben okula gitmek istiyorum, büyüklerimiz bana yardım etsin." dedi.

Baba ikamet eden Rıdvan Gazel de kızını elinde olmayan nedenlerden dolayı okula gönderemeyeceğini söyledi.

Mahalleye 6 yıl önce taşındıklarını, elektrik ve suyu 3 yıl önce bağlatabildiklerini dile getiren Rıdvan Güzel, Kapaklı Belediyesi'nden yolun yapılacağına ilişkin söz aldıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini dile getirdi.

"SERVİSÇİLER 'YOL YAPILMADAN GELMEYİZ' DİYORLAR"

Baba Güzel, kızını geçen yıl zaman zaman taksiyle zaman zaman da komşusunun arabasıyla okula götürdüğünü anlatarak, "Bu sene servislerle görüştük ama olumsuz cevap aldık. Tüm servisçiler 'yol yapılmadan gelemeyiz' diyorlar. Servis gelmiyor, yollar yapılmıyor. Normalde yolun yapılacağının sözünü verdiler ama yola mıcır taşı döktüler sadece. Tek isteğim buraya servisin gelip çocuğumu okula götürmeleri. Döktükleri mıcırda tüm araçlar batıyor. Geçtiğimiz yıl kendi imkanlarım ile çocuğumu okula gönderdim ama bu yıl yapamıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, 8 yaşındaki Havva'nın sorununun çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi.

Aile ile ve servisçilerle görüşeceklerini dile getiren Nalbant, "8 yıllık eğitim zorunlu. Yani ailenin çocuklarını okula göndermeme gibi bir durum olamaz. Servisçilerle de görüşüp bu sorunun çözümünü sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA