Serie A'da top koşturan futbolcuların yıllık ücretlerini açıkladı!

La Gazetta dello Sport, Serie A'da top koşturan futbolcuların yıllık ücretlerini açıkladı. Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder, Tarık Çamdal'dan bile az kazanıyor.

İtalya Ligi'nde bu sezon oyuncuların kulüplerinde alacakları yıllık ücretler, Çizme'nin önde gelen spor gazeteleri arasında yer alan La Gazetta dello Sport tarafından yayınlandı.

EN ÇOK RONALDO KAZANIYOR



Çizme'ye bu sezon ayak basan ve 100 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yıllık 31 milyon Euro ile zirveye oturdu.

Onu, 9.5 milyon Euro ile Milan'dan Gonzalo Higuain takip etti. Üçüncü sırada ise yine Juve'den 7 milyon Euro ile Dybala yer aldı.

Ancak Serie A'daki 20 kulüpteki oyuncuların aldıkları ücretlere genel olarak baktığımızda bizim Süper Lig'deki futbolcuların da onlardan aşağı kalır yanı yok, hatta fazlası var.

Cengiz Ünder 1, Valbuena 4 Roma'nın sol beki Sırp Kolarov senelik 2 milyon Euro alırken, Başakşehir'in sol beki Clichy 3 milyon Euro kazanıyor. Roma'nın ve Avrupa'nın en önemli golcülerinden Edin Dzeko 4.5 milyon Euro kazanırken, Beşiktaş'ta Negredo 4.3'le en az onun kadar kazanıyor. Yine Başkent ekibinin Türk yıldızı Cengiz Ünder, senelik cebine 1 milyon Euro koyarken, onun pozisyonundaki Valbuena ise Fenerbahçe'den 4 milyon Euro alıyor. Milan ise Hakan Çalhanoğlu'na 2.5 milyon Euro veriyor.

Juventus'un ve dünyanın en iyi savunmacılarından Chiellini, Fenerbahçe'nin stoperi Skrtel gibi kulübünden 4 milyon Euro gelir elde ediyor. Ayrıca geçen sezon Galatasaray'dan 1 milyon Euro kazanan ve sözleşmesi bittikten sonra Genoa'nın yolunu tutan Koray Günter'e şu an sadece 300 bin Euro veriliyor.

NEGREDO'NUN GERİSİNDE!



İtalyan devlerinin dünya yıldızlarına verdiği paralar, 'bizimkiler'in yanına bile yaklaşamadı. Geçen sezon Serie A'da 29 gol atan Lazio'lu Immobile'nin maaşı, Negredo'nun gerisinde kaldı. Değeri 60 milyon Euro olan Immobile sadece 2.2 milyon Euro alırken, sürekli eleştirilen Negredo tam 4.3 milyon Euro kazanıyor. Üstelik örnekler bununla da sınırlı kalmıyor.

NEREDEYSE İKİYE KATLADILAR



Ligimizin tartışılan yıldızları Valbuena, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Ayew ve Lens'in maaşları da Çizme'deki meslektaşlarının kazancını neredeyse ikiye katlamış durumda.

UEFA DA ÇARE OLAMADI



Kulüpler Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle UEFA'nın kılıcını başında hissediyor. Ancak buna rağmen borçlar hızla çoğalıyor.

KULÜBEDE 22 MİLYON ALIYOR



Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ligde geride kalan 4 haftada 41 dakika sahada kalabildi. Tecrübeli futbolcu artık kariyerini kulübede geçirmesine rağmen 2.9 milyon Euro (22 milyon lira) maaş alıyor. Selçuk yönetimin "Feda yap, maaşını düşür" çağrısına da olumsuz yanıt verdi.

TARIK, CENGİZ'DEN DAHA FAZLA KAZANIYOR



İşte Türkiye'deki maaş çılgınlığıyla ilgili "yok artık" dedirtecek bir örnek daha... Türk futbolu ve İtalyan devi Roma'nın göz bebeği olan Cengiz Ünder'in yıllık kazancı 1 milyon Euro...

Son 4 yılda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkabilen ve ismi artık esprilere konu olan Tarık Çamdal ise 1.5 milyon Euro maaş alıyor.