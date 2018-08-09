Seri katiller 'Kim daha çok adam öldürecek' diye iddiaya girdi!

Kırmızı bisikletli katil olarak bilinen, 8 kişinin katili olan Hamdi Kayapınar’ın, 'İstanbul seri katili' denilen Seyit Ahmet Demirci ile "Kim daha çok adam öldürecek" diye iddiaya girdiği ortaya çıktı.

Kayseri'de daha önce 7 cinayet işleyen ve son olarak geçen hafta bir villanın güvenlik görevlisini öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'ın, İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile "Kim daha çok adam öldürecek" diye iddiaya girdiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Hamdi Kayapınar ilk cinayetini 1994'te işledi. Anne ve babasının kendisinden daha çok sevdiğini düşündüğü 13 yaşındaki erkek kardeşini iple boğarak öldürdü. Daha sonra 4 yıl cezaevinde yattı ve şartlı tahliye oldu.

''İDDİAYI KAZANAN BEN OLDUM''

Kayapınar'ın, İstanbul'da 3 mobilyacıyı öldüren ve İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile 'kim daha çok adam öldürecek' yönünde iddiaya girdiği ortaya çıktı.

Kayapınar, dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanırken, mahkemede hakime "İddiayı kazanan ben oldum" dedi.



Geçen yıl şubatta tahliye olan Hamdi Kayapınar son cinayetini Kayseri'de işledi. Bir villada özel güvenlik görevlisi olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı (47) öldürdü.

Kaynak: Ajanslar