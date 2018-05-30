Serap Matyaş kimdir ve kaç yaşında? Neden mahkemelik oldu?

Mahkemelik olan oyuncuyla ilgili Serap Matyaş kimdir ve kaç yaşında soruları sıkça soruluyor. Peki Serap Matyaş neden mahkemelik oldu? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Kanser tedavisi gören babası Orhan Matyaş'ı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götüren oyuncu Serap Matyaş, hastane personeliyle mahkemelik oldu. Olayı duyan vatandaşlar şimdi Serap Matyaş kimdir sorusunu sormaya başladı. Merak edilen bir diğer soru ise Peki Serap Matyaş kaç yaşında oldu. Oynadığı dizilerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu 1980 yılında dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro bölümü mevzunu olan Matyaş kendisi gibi oyuncu olan Ozan Bilen ile evlidir. Bugüne kadar Köprü, Annem, Sakarya Fırat gibi dizilerde oynayan oyuncu son olarak Fox TV'de yayınlanan Dayan Yüreğim adlı dizide Asiye karakterini canlandırmıştır. Serap Matyaş neden mahkemelik oldu sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

SERAP MATYAŞ KİMDİR?

Babası Orhan Matyaş’ı 1 buçuk yıl önce Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kanser hastası için götüren oyuncu kan alma biriminde veri giriş elemanıyla tartışmaya girdi. Vatandaşlar olayın ardından Serap Matyaş kimdir sorusunu sıkça sormaya başladı.

1980 doğumlu oyuncu Serap Matyaş Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü mezunudur. Bugüne kadar Sakarya Fırat, Aşk Kapıyı Çalında, Köprü, Annem gibi projelerde rol Serap Matyaş özellikle Ankara’nın Dikmeni dizisinde canlandırmış olduğu Tahliye karakteri ile hafızalarda yer edinmeyi başarmıştır. Dizilerin dışında Hile Yolu” ve “Cehennemde 3 Gün” isimli sinema filmlerinde de rol almıştır. Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Dayan Yüreğim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Serap Matyaş İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kendisi gibi oyuncu Ozan Bilen ile evlidir.

SERAP MATYAŞ NEDEN MAHKEMELİK OLDU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 36 yaşındaki Eda Gülsoy, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kan alma biriminde veri giriş elemanı olarak çalışıyordu. 26 Aralık 2016’da Serap Matyaş, babası Orhan Matyaş’ı tedavi için hastaneye getirdi. Eda Gülsoy, başka hastaların işlemlerini yaptığı sırada Serap Matyaş sıranın kendilerinde olduğunu söyleyerek, “Yapacaksın lan, seni buraya dayın mı oturttu, ben avukatım istediğimi yaparım, siz kimsiniz?….” şeklinde hakaretler etti.

Eda Gülsoy’un şikayeti üzerine baba-kız hakkında “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 2’şere yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

OYUNCU İDDİALARI YALANLADI

Hasta babasını hastaneye götürdüğünü söyleyerek savunmasına başlayan oyuncu Serap Matyaş ise, "Sırada beklerken önümüze başkası geçince, oradaki görevli ile tartıştık ancak kendisine hakaret etmedim. O da bana karşı 'Yürü git, yapmıyorum' gibi laflar söyledi. Ben de 'Yapmak zorundasın!' dedim. Başka hakaret içeren sözler söylemedim. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AjansHaber