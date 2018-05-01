SEO nedir ve nasıl yapılır?

SEO nedir? “SEO” (Search Engine Optimization) yani “Arama Motoru Optimizasyonu” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu yazımızda SEO nedir, nasıl yapılır ve neden gereklidir konularına değineceğiz.

SEO Nedir?

“SEO” (Search Engine Optimization) yani “Arama Motoru Optimizasyonu” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu yazımızda SEO nedir, nasıl yapılır ve neden gereklidir konularına değineceğiz.

Seo, bir web sayfasının Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarında üst sıralarda yer alabilmesi için yapılan çalışmadır. SEO temel olarak iki dala ayrılır. Bunlardan ilki iç SEO ikincisi ise dış SEO olarak nitelendirilmektedir. Her ne kadar ikiye ayrılmış olarak gözükse de birbirleri ile eş zamanlı şekilde ilerlerler.

SEO Nasıl Yapılır?

SEO bir nevi doğal yollardan tanınma sanatıdır. En doğru şekilde en doğru yollardan bu popülariteyi elde edebilen kişiler SEO uzmanı olarak nitelendirilirler. SEO yaparken ana madde olarak arama motorlarının gözünden siteyi görmek ve onların kurallarına uygun şekilde siteyi dizayn. optimize etmek sizleri rakipleriniz karşısında bir adım ileriye atacaktır.

Bir site açıldığı andan arama motorları harekete geçer ve gerekli taramaları yaparak arama motorlarında o sitenin yer almasını sağlar. Sitenin gelişimi göz önünde bulundurularak arama motorlarında sıralamalarda değişimler yaşatılır. Bu nedenle sitenin ilk açılışından itibaren arama motoru kurallarına uyarak sitenizi optimize etmeniz sizi sıralamalarda üste çıkaracaktır.