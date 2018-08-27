Şenol Güneş'ten hakeme sert tepki: Rahatsız mısın?

Antalyaspor'la karşılaştığı mücadele sonrası Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda Güneş, maçın hakemi Halis Özkahya'yı sert sözlerle eleştirdi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu mücadele sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

''BÖYLE FUTBOL OLUR MU?''

Oyunun sık sık durmasını eleştiren Şenol Güneş, şunları dile getirdi:

Futbol oynamak için tempoyu da yükseltmek gerekiyor ama. 10 defa oyun duruyor, hakem bir şeyler yazıyor. Rakibin dinlenmesi için mi geliyorsun buraya. Geçen sene de Antalyaspor maçımızı böyle yönetmişti. Rahatsız mısın o zaman? Niye kesiyorsun oyunu? Kaç defa yattılar görmüyor musun? Arkaya da adam koyuyorlar. Taça atmasak uzun top atıp gol atacaklar. Böyle futbol olur mu? Futbol adına oyuncularıma diyecek bir şeyim yok. O pozisyonlarda gol yemememiz gerekiyor diyebiliriz tabii ama pozisyonlarımız var. Riskleri daha fazla aldım ikinci yarı. Zaten onların da net bir pozisyonu yok.

''SONUÇ HAYALKIRIKLIĞI OLDU''



Ofsayt tartışmalarının yaşandığı gol pozisyonuyla ilgili de konuşan Güneş, şunları söyledi:

Bizim oyuncumuzdan gitmiş, benim bildiğim ofsayttı. Bugünkü maç bu oyunla kazanılmalıydı. Futbol adına hayal kırıklığı değil ama sonuç hayal kırıklığı oldu.

Kaynak: Ajanslar