Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: ''Şenol Güneş'in tiyatrosunu izledik!''
Aziz Yıldırım, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
Aziz Yıldırım, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
ŞENOL GÜNEŞ TİYATRO OYNADI
Yıldırım, ''Şenol Güneş tiyatro oynadı. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi provoke etmeye çalıştı. Tolga, Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu, Şenol Trabzonlu. Trabzon'un şampiyon olamama acısını çıkartmaya çalışıyorlar. İki dost kulübü düşman etmek istiyorlar." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Ajanslar