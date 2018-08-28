Şenol Güneş'e flaş davet!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 4 Eylül Salı günü yapılacak 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı’na davet edildi.

UEFA’dan Şenol Güneş’e büyük onur. Güneş, UEFA’nın 20. Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı’na davet edildi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen teknik adamları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp organizasyonları hakkında fikir alış verişi yapma ve UEFA'ya Avrupa futbolunun yararına olacağını düşündüğü önerileri sunma imkanı bulacak.

4 EYLÜL SALI GÜNÜ

4 Eylül Salı günü TSİ 15.00-19.30 arası yapılacak toplantıya şu teknik direktörler katılacak: Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique Marsilya), Şenol Güneş (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.