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17 Temmuz 2018 22:27 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2018 22:49

Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu Adnan Oktar davasında gözaltına alındı.

Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı!

Emniyet tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu Adnan Oktar davasında gözaltına alındı.

Aslı Süme Efeoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Kim Kimdir17 Temmuz 2018 22:46Aslı Süme Efeoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Adnan Oktar operasyonunda gözaltına altına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu kimdir? Aslı Süme Efeoğlu nereli ve kaç yaşında sorularının cevabı Ajanshaber.com'da.

KEDİCİK OLDU

Ünlü sanatçı Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da kedicik olduğu ortaya çıktı. Kedicikler arasında yer alan Efeoğlu, bu akşam saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Aslı Süme EfeoğluŞener ŞenAdnan Oktar


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