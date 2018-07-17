Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu Adnan Oktar davasında gözaltına alındı.

Emniyet tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu Adnan Oktar davasında gözaltına alındı.

Kim Kimdir 17 Temmuz 2018 22:46 Aslı Süme Efeoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Adnan Oktar operasyonunda gözaltına altına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu kimdir? Aslı Süme Efeoğlu nereli ve kaç yaşında sorularının cevabı Ajanshaber.com'da.

KEDİCİK OLDU



Ünlü sanatçı Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da kedicik olduğu ortaya çıktı. Kedicikler arasında yer alan Efeoğlu, bu akşam saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: Ajanslar