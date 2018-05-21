Sena Nur Çelik kimdir? Sena Nur Çelik nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Sena Nur Çelik kimdir? Sena Nur Çelik nereli ve mesleği nedir? Sena Nur Çelik hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Sena Nur Çelik kimdir? Sena Nur Çelik nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Sena Nur Çelik kimdir?

Sena Nur Çelik (d. 15 Ağustos 1986, Alanya), Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. 7 Haziran 2015 tarihinden beri AK Parti Antalya milletvekilidir.

15 Ağustos 1986 Antalya doğumlu olan Çelik, Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirmesinin ardından İngiltere Warwick Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin denklik programından mezun oldu ve Londra Ekonomi Okulu'nda Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.[1] 2011 yılından itibaren uluslararası bir hukuk firmasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Antalya milletvekili olarak seçildi. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Sözcüsüdür. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kaynak: AjansHaber