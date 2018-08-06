Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncusu Öykü Gürman'ın acı günü

Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncusu Öykü Gürman acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Öykü Gürman'ın yengesi vefat etti.

Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla hayatımıza giren şimdilerde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde izlediğimiz Öykü Gürman, Instagram hesabından yengesinin vefat ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yengesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Öykü Gürman, şu sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı:

"Dünyaya gelmemize sebep olan, gözlerimi açmaya çalışırken ilk gördüğüm, belki de dedikleri gibi şarkı söyler gibi ilk ağladığım kişi "yengem" "bu çocukları ben doğurttum' derken o gururu, sevinci, gülümseyişi bana hep mutluluk verdi. Her zaman hissettim o sıcaklığı ve hissetmeye de devam edeceğim. Bir fotoğraf çok şey demek aslında. Anılar, çocukluk, aile, sevgi, saygı, bağlılık, paylaşım ama en çok kalan, bize en çok kalması gereken içten bir gülüş ve iyi niyet. Başımız sağolsun yengem, nurlar içinde yat"

Kaynak: Ajanslar