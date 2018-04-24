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Sen Anlat Karadenize Bir Şok Daha

Sen Anlat Karadenize Bir Şok Daha

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında haftalardır birinci sırada yer alan Sen Anlat Karadeniz zirveyi kaptırdı. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul reyting sıralamasında tekrar zirveye oturdu. İşte Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul izlenme oranları...
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Yaşam 24 Nisan 2018 - 12:19

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