Sen Anlat Karadeniz'de büyük sürpriz!

Yeni sezonda yayın hayatına devam etmeye hazırlanan, yeni sezon çekimleri başlayan Sen Anlat Karadeniz’e usta oyuncu Erdal Cindoruk dahil oldu.

Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu.

DİZİDE MAFYA BABASINI CANLANDIRACAK

Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizi de yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.

GENİŞ OYUNCU KADROSU

Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkânsız aşkını anlatıyor. Heyecanla izlenen dizide Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kim Kimdir 05 Eylül 2018 10:37 Erdal Cindoruk kimdir? Kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?Usta oyuncu, tiyatrocu Erdal Cindoruk kimdir? Sen Anlat Karadeniz dizisi ile seyircilerin karşısına çıkamaya hazırlanan Erdal Cindoruk kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Kaynak: Ajanslar