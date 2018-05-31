Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul'un kapışmasında kazanan belli oldu

Çarşamba günlerinin iki sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul'un kapışmasında birincilik ipini göğüsleyen yapım belli oldu.

Çarşamba günlerinin sevilen iki dizisi Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul'un kapışmasında ipi göğüsleyen yapım belli oldu. Sen Anlat Karadeniz Totalde Diriliş Ertuğrul'u geçerek birinci olmayı başardı. Yayınlandığı ilk günden itibaren Diriliş Ertuğrul'u koltuğundan eden Sen Anlat Karadeniz'in başarılı grafiği devam etmekte. Diriliş ertuğrul ise AB'de birinci olmayı başardı.

Kaynak: ajanslar