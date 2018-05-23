Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle - Tahir'e ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor!

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir'e ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Peki Tahir ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz son bölüm ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicileri şok edecek. Dizinin yeni bölümünde Tahir, Cevdet tarafından vurulmuştu. Bunu öğrenen Kaleliler hastaneye akın akın gelmişti. Yayınlanan fragmanda Tahir'in kurtulduğunu gören izleyiciler derin bir nefes aldı. Sen Anlat Karadeniz son bölüm ile izleyicileri ekran başına kitledi. Vedat'ın ölmediğini öğrenen Tahir hemen harekete geçti. Mercan'ın babasının vurduğu Vedat'a ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM

Sen Anlat Karadeniz'in 18. bölümünde gergin anlar yaşandı. Geçen hafta Vedat'ın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Sen Anlat Karadeniz izleyicileri bu hafta yine olaylı sahnelere tanık oldu. Tahir, Mercan'ın babası tarafından vurulduktan sonra göğsündeki kurşuna rağmen yaşamdan kopmadı.

SEN ANLAT KARADENİZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Cemil’in yarım bıraktığı işi tamamlamakta kararlı olan Vedat da boş durmayacak. Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Osman Sınav’ın yapım şirketi Sinegraf tarafında ekranlara getirilen Sen Anlat Karadeniz dizisinin yönetmenliğini de Osman Sınav ve Emre Kabakuşak ikilisi yapıyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: AjansHaber