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Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?

Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?

24 Ocak 2018 Çarşamba günü ilk bölümü ile Atv ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaryosu adeta düşman çatlattı. Sinegraf tarafından Osman Sınav ve Emre Kabakuşak’ın yönetmenliğinde ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi ilk bölümünde de son yılların en iyi başlangıcını yaptı.
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Yaşam 23 Nisan 2018 - 11:23

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