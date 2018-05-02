Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm izle - İki isim evlenmeye karar veriyor!

Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm izle araması bu akşam sıkça yapılıyor. Dizinin yeni bölümünde Nefes ve Tahir evlenmeye karar veriyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Atv ekranlarının kısa sürede sevilen dizilerinden birisi olmaya başaran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Diziyi izleyemeyip kaçıranlar ise internette Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm izle aratmasını yaptı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizi yayınlanan son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesmeyi başardı. Bu bölümde Tahir ve Nefes'in evlilik kararı herkesin büyük bir şok yaşadı. Tahir evlenme kararını aldığından artık onun için ok yaydan çıkmıştı. Nefes'in yaylada söylediği sözlere çok kızgın olan Vedat ne yapacağını bilmez bir haldeydi. Bu kızgınlık sebebiyle Nefes'in söylediklerine yanıt bile vermeden evlilik kararlarını herkese açıkladı. Nefes'in karşısında da bir dağ gibi durdu. Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

SEN ANLAT KARADENİZ 15. BÖLÜM İZLE

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm aratması yeni bölüm yayınlandıktan sonra yapılmaya başlandı. Vedat ve Nefes'in evlilik kararı tüm izleyicileri şaşırtırken Nefes'in daha sonradan yaptıkları heyecanı doruğa çıkardı. Sen Anlat Karadeniz her hafta olduğu gibi bu haftada herkesi ekran başına kitledi.

TAHİR VE NEFES'İN EVLİLİK KARARI

Tahir için evlilik kararı artık kesindi. Kendisine karşı çıkan tüm karşı sesleri bastırdı. Nefes'i bile söylediklerini dinlemiyordu. Ok bir kere yaydan çıkmış, evlenme kararı alınmıştı. Nefes'in sarf ettiği sözlere de kızan Tahir evlilik kararını herkese açıkladı.

TAHİR'İN İNADI SÜRÜYOR

Nefes için evlilik keskin bıçaktı. Fakat Tahir, Nefes'in de karşısında da bir dağ gibi durdu. Evlense de, evlenmese de yanacaklarını bilen iki genç büyük çelişkisinin içinde çırpınıp durdu. Hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başladı.

VEDAT'IN EVLİLİK KARARINA ÖFKESİ

Vedati, Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çılgına döndü. Söz konusu bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye soktu. Vedat'ın karşısındaki en büyük engeli ise Tahir oldu. Geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaştı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.

Kaynak: AjansHaber