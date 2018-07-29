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29 Temmuz 2018 14:53 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018 14:58

Şemdinli'de bir güvenlik korucusu yaralandı

Hakkari Şemdinli'de terör örgütü PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.

Şemdinli'de bir güvenlik korucusu yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çatalca Kelebek Tepe Üs Bölgesinde görevli olan güvenlik korucuların bulunduğu mevzilere İran tarafından PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.

PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu bir güvenlik korucusu yaralandı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateş sonucu bir güvenlik korucusunun yaralandığı ifade edilirken, bölgede operasyonların başlatıldığı bildirildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: HAKKARİ


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