Şemdinli'de bir güvenlik korucusu yaralandı
Hakkari Şemdinli'de terör örgütü PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çatalca Kelebek Tepe Üs Bölgesinde görevli olan güvenlik korucuların bulunduğu mevzilere İran tarafından PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.
PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu bir güvenlik korucusu yaralandı.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
Keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateş sonucu bir güvenlik korucusunun yaralandığı ifade edilirken, bölgede operasyonların başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Ajanslar