Selman her şeyini İsrail'e teslim etti!

Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkedeki havalimanlarının güvenliğini İsrailli G4S isimli şirkete emanet ettiği ortaya çıktı.

Çok sayıda prensin tutuklandığı yolsuzluk operasyonu nedeniyle yakın çevresine karşı olan güvensizliğiyle ün salan prensin havalimanlarının güvenliği için İsrailli bir firmayla anlaşması büyük tepkiye neden oldu. Bu arada Selman, dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da biraraya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki silah anlaşmaları ele alındı. Trump'ın basın mensuplarına, Çok sayıda prensin tutuklandığı yolsuzluk operasyonu nedeniyle yakın çevresine karşı olan güvensizliğiyle ün salan prensin havalimanlarının güvenliği için İsrailli bir firmayla anlaşması büyük tepkiye neden oldu. Bu arada Selman, dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da biraraya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki silah anlaşmaları ele alındı. Trump'ın basın mensuplarına, Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12.5 milyar dolarlık silahların şemasının bulunduğu panoyu göstermesi dikkat çekti.

Kaynak: Ajanslar