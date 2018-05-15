Selin Ciğerci kimdir? Sevgilisi Gökhan Çıra kimdir?

Instagram fenomenlerinden olan, paylaşımlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci ve sevgili Gökhan Çıra kimdir, ne iş yaparlar sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Instagramda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiren ve cinsiyet değiştirmesiyle her daim gündemde olan Selin Ciğerci'nin birçok seveni bulunuyor. Aktif bir şekilde sosyal medya kullanmasıyla ve gece kulüplerinde yaptığı DJ'liğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.Şu sıralar evlilik hazırlığında olan sanatçı sevenlerine sevgilisiyle birlikte eğlenceli videolar çekmeyi ihmal etmiyor. Eğlenceli hali, güzelliği, doğal davranışlarıyla ve birçok ünlü isimle sık sık bir araya gelmesiyle göz önünde olan Selin Ciğerci hakkında tüm detaylar haberimizde.

Selin Ciğerci kimdir? Sevgilisi Gökhan Çıra kimdir?

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Sosyal medyada 'Bebek Okan' adıyla ünlenen Selin Ciğerci 3 yıl önce geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası ismini değiştirmişti. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan Wipeout yarışmasına katıldı. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ifade etmişti. İlk başta sadece annesinin kendisine destek olduğunu belirten Selin Ciğerci sonrasında babasının ve kardeşinin de yanında yer aldığını belirtiyor. Ameliyat olma kararından sonra kimse ile görüşmeyerek zor günler geçirdiğini belirten fenomen şimdi ise o günlerin acısını çıkarırcasına tüm eş dostlarıyla keyifli vakitler geçiriyor.

"Babama göre dünyanın en güzel kadınıyım şuan"

İlk başta ameliyat olmasını istemeyen babasının ameliyattan sonraki fikri sorulan ünlü fenomen ''babama göre dünyanın en güzel kadınıyım şuan''cevabını verdi.

Uzun süre Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci yollarını ayırmıştı. Ayrılma sebebi olarak aldatma olayının olduğunu söyleyen Selin Ciğerci aşkına yenik düştü ve geçtiğimiz aylarda Gökhan Çıra ile tekrar aşk yaşamaya başladı. Sık sık sevgilisiyle çektiği videolarla aşkını gözler önüne seren Selin Ciğerci şu sıralar oldukça mutlu gözüküyor. Peki bu mutluluğunun kaynağı sevgilisi Gökhan Çıra kimdir?

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra 21 yaşında. Diyarbekirspor'da futbolcuydu. Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkınca Diyarbekirspor Gökhan Çıra'ya tepki gösterdi. Tepkinin ardından Gökhan Çıra Diyarbekirspor 'la yollarını ayırdı. Şimdi Muğlaspor ile anlaştı.





Kaynak: AjansHaber