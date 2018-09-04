Seleznyov: Galatasaray'a gitmek için yalvardım

Akhisarspor ile bir Türkiye Kupası bir de Süper Kupa kazanan Yevgen Seleznyov, transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı.

Galatasaray'ın Ukraynalı golcü için girişimlerde bulunulduğu ortaya çıktı.

''TRANSFERİN SON GÜNÜNDE TEKLİF GELDİ''

Ülkesine konuşan Akhisarsporlu Yevgen Seleznyov, "Transferin son gününde teklif geldi. Galatasaray'a gitmek için başkana yalvardım. Çünkü Galatasaray'da oynamak benim hayalimdi. Ancak ne beni dinlediler ne Galatasaray'ı. Gitmeme izin vermediler" dedi.

''GALATSARAY BENİM HAYALİMDİ''

Yeşil-siyahlı ekibin yönetimiyle arasında geçen diyaloğu da aktaran 33 yaşındaki golcü oyuncu şöyle devam etti: "Bana dediler ki ‘milyarlık bir teklif alsak da seni bırakmayız’. Dürüst olmak gerekirse bu can sıkıcı bir durumdu. Tabii diğer yandan size değer verildiğini gösteriyor ama dediğim gibi Galatasaray benim hayalimdi."

Kardemir Karabükspor’da 31 maçta 8 gol kaydeden Ukraynalı forvet, Akhisarspor’da ise 25 maçta 12 gol kaydetti. Seleznov Türkiye'de en çok gol attığı takım olan Galatasaray’a 6 maçta 6 gol kaydetti.

Kaynak: Ajanslar