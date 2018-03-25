Selçuk İnan, A Milli Futbol Takımı Kadrosundan Çıkarıldı

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, dün akşam yapılan antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk İnan'ın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynanacak özel maça kadar iyileşemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, tedavisine kulübünde devam edecek Selçuk İnan'ın bugün Antalya'dan İstanbul'a döneceği ifade edildi

Kaynak: AA