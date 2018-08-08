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08 Ağustos 2018 16:24 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2018 17:12

Sel ile boğuşan Ordu'da zincirleme kaza: Araçlar yanıyor!

Sel felaketiyle boğuşan Ordu'da Fatsa istikametine giden Nefise Akçelik tünelinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası araçlar alev aldı.

Sel ile boğuşan Ordu'da zincirleme kaza: Araçlar yanıyor!

Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ALEV ALAN OTOMOBİL SÖNDÜRÜLDÜ

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.

Etiketler: ORDU


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