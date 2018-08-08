Sel ile boğuşan Ordu'da zincirleme kaza: Araçlar yanıyor!
Sel felaketiyle boğuşan Ordu'da Fatsa istikametine giden Nefise Akçelik tünelinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası araçlar alev aldı.
Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi.
ALEV ALAN OTOMOBİL SÖNDÜRÜLDÜ
Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.