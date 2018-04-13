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Şehri terk etti kendine yeni bir yaşam kurdu!

Şehri terk etti kendine yeni bir yaşam kurdu!

Kalabalık kent hayatından kaçarak 8 yıl önce Aydın-Söke karayolu kenarına üstü açık atölye ve kulübe yapan yarım asırlık ahşap ustası, tek kişilik hayatı ve ilginç yaşam tarzıyla dikkati çekiyor.
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Yaşam 13 Nisan 2018 - 14:36

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