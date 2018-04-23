'Şehr-i Ayıntab-ı Cihan' turizmin de gözdesi

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Şehr-i Ayıntab-ı Cihan' (Dünyanın göz bebeği şehir) olarak nitelendirdiği, dünyada şehrinin ismiyle anılan tek mutfağa sahip Gaziantep'te, turizmde adeta bahar bereketi yaşanıyor.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Şehr-i Ayıntab-ı Cihan" (Dünyanın göz bebeği şehir) olarak nitelendirdiği ve "Bu kenti anlatmaya ne dil, ne de kalem yeter" dediği yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel geçmişinin yanı sıra dünyada şehrinin ismiyle anılan tek mutfağa sahip Gaziantep'te, turizmde adeta bahar bereketi yaşanıyor.

Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi'nin kesişme noktasında yer alan, tarihin her döneminde önemini koruyan ve geçirdiği evreler içinde 20'den fazla medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, bugün de sahip olduğu tarihi ve kültürel güzellikleriyle önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor.

Farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin bir araya gelerek birbirleri içinde sentezlendiği bir tarihe sahip olan Gaziantep'teki oteller, turlarla veya kendi imkanlarıyla kente gelen yerli ve yabancı turistler ile fuarlar ve toplantılara katılmak, ticari bağlantılar yapmak için gelen iş insanları sayesinde yüzde 70-80 doluluk oranlarına ulaştı.

Baharın en güzel günlerinin yaşandığı, doğanın birbirinden güzel çiçeklerle bezendiği kente gelen turistler, Gaziantep Kalesi ve civarındaki müzeleri ve hanları geziyor, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ustaların bakırı nasıl işlediklerini yerinde görerek binbir emekle yapılan eşyalardan alıyor.

Gaziantep'e özgü tatların ve baharatların satıldığı Almacı Pazarı'na da uğrayan turistler, özellikle kurutulmuş sebzeler ile Antep fıstığı, salça, cevizli sucuk gibi yiyeceklerden alıp, kentteki lokantalarda kentin dünyaca ünlü mutfağına ait lezzetleri de tadıyor.

Gerek yapısı gerekse de içinde yer alan eserler açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi bir yolculuğa çıkan turistler, yüz ölçümü ve sahip olduğu türler açısından Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne de uğramadan kentten ayrılmıyor.

"Kültür turlarında en iyi noktadayız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Nur Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbahar ve sonbahar aylarının Gaziantep'in en yoğun turist aldığı dönem olduğunu belirtti.

Geçen yıl bölgede yaşanan olayların turizmi olumsuz etkilediğini ancak bu yıl umutlu olduklarını anlatan Yılmazer, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin liderliğinde 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' kampanyasıyla çok güzel bir algı oluşturuldu. Herkes burada bir problem olmadığını anladı. Şu an çok iyi gidiyor. Bütün otellerimizde doluluk oranları üst seviyelerde. Özellikle kültür turlarında en iyi noktadayız. Yeter ki bir adım atsınlar buraya, bayılıyorlar. Gaziantep mutlaka gelinmesi gereken bir destinasyon." dedi.

Yılmazer, Gaziantep'in dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir kent olduğuna dikkati çekerek, Zeugma, Yesemek, Karkamış gibi dünyaca ünlü değerleri barındıran kentin, kültür turlarının vazgeçilmezi olduğunu, ayrıca dünyada bir kentin adıyla anılan tek mutfağa sahip olmasının da turizme önemli katkılar yaptığını kaydetti.

Gaziantep'in yerli ve yabancı çok sayıda iş insanını da düzenlenen fuarlar ve toplantılarla kendisine çektiğini anlatan Yılmazer, şöyle devam etti:

"Önceki senenin rakamlarını şu anda geçtik. Bu yıl turizmde toparlanma dönemi yaşıyoruz. Yıl sonunda bunu daha net görebileceğiz. Kültür turlarından dolayı otellerde neredeyse yer yok. 24-27 Nisan tarihlerinde de DOMOTEKS Fuarı gerçekleştirilecek, bu nedenle de oteller dolu. Bölgemiz Türkiye'de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Herkesi bu büyülü bölgeyi ziyaret etmeye bekliyoruz. Bu aralar yoğun olarak yerli turistleri ağırlıyoruz."

"Gaziantep'te beklediğimi buldum"

Uşak'tan Gaziantep'i gezmeye gelen Mustafa Duman ise ilk kez geldiği kenti çok beğendiğini, özellikle de yemeklerini çok sevdiğini söyledi.

Antep fıstığı ve cevizli sucuk aldığını anlatan Duman, "Rehberimizin öncülüğünde Gaziantep'i tanımaya çalışıyoruz. Güneydoğu turuna çıktık, duraklarımızdan biri de burası. Gaziantep'te beklediğimi buldum." dedi.

Konya'dan gelen Mefkure Şakiroğlu da yıllar önce geldiği Gaziantep'in çok değiştiğini, güzelleştiğini dile getirerek, "Çok beğendim Gaziantep'i. Beyran çorbası içtik. Diğer yöresel yemeklerini de tadacağız. Gaziantep'in gerek doğası, gerek tarihi yerleri mutlaka görülmeli." diye konuştu.

Kaynak: ajanslar