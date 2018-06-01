Şehitlerin son iftarının çekildiği fotoğraf yürek dağladı!

Geçtiğimiz gün şehit düşen kahraman askerlerimiz Ünal Demir, Seyfettin Aktaş, Serkan Koç'un oruçlarını açarken çekilmiş fotoğrafı yürekleri dağladı.

Geçtiğimiz gün şehit düşen kahraman askerlerimiz Ünal Demir, Seyfettin Aktaş, Serkan Koç'un oruçlarını açarken çekilmiş fotoğrafı yürek dağladı. Kuzey Irak'ta operasyonlar esnasında şehit düşen kahraman askerlerimizin son iftarının olduğu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Vatanı için gözünü kırpmadan ölüme giden kahraman askerlerimizin yerde sade bir menüyle oruçlarını açtıkları görülüyor. Bu fotoğraftan kısa bir süre sonra ise kahraman askerlerimiz şehadet şerbetini içiyor.

Kaynak: AjansHaber